مستشار الرئيس: لقاحات كورونا لن تكون بديلا عن الإجراءات الاحترازية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر تخطت ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، لافتًا إلى انحسار وانكسار الحالات بصورة واضحة في الأرقام الرسمية أو الحالات المعالجة خارج هذا الإطار.



وتوجه تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لنشرة «النيل مباشر»، المذاعة عبر فضائية «النيل للأخبار»، مساء الاثنين، بتحية للجيش الأبيض على جهوده ودوره الوطني في خدمة المواطنين بتجرد شديد وعطاء بلا حدود.



وأكد أن انخفاض إصابات كورونا حقيقة لا جدال فيها، مشددًا على أهمية الاستمرار في الترقب والحذر واستخدام كل الوسائل الوقائية التي تحد من انتشار المرض، في ظل انتشار الوباء عالميًا.



ولفت مستشار الرئيس، إلى أن عملية تحور فيروس كورونا طبيعية، معلقًا: «الأمر لا يقلق كثيرًا وإنما يشير إلى أهمية الوقاية لأن اللقاحات لن تغني أو تكون بديلا عن الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا أو تحوره».



وذكر أن أي لقاح جاهز أو مصنع داخل مصر يخضع لكل المعايير العالمية والمواصفات القياسية واعتماد دولة المنشأ المنتجة وهيئة الدواء المصرية، متابعًا أن مصر تتولى كل الاختبارات والإجراءات المعملية ومواصفات القياس العالمية ومواصفات الجودة للصناعة قبل الإفراج عن أي إنتاج من تلك اللقاحات.



وأشار «تاج الدين» إلى توجيهات الرئيس السيسي بالشراكة مع الجهات العالمية ذات الخبرة الكبيرة والسمعة المعروفة، موضحًا أن الأمر يساهم في توفير المناخ العلمي والتقني والصناعي للوصول بالمنتج إلى المواصفات العالمية.





