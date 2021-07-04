زار وزير الأوقاف السوري الدكتور محمد عبد الستار السيد، الجناح السوري في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتقى أصحاب دور النشر والعارضين السوريين، منوهاً بجودة الكتاب السوري وما يحمله من رسالة علمية وأدبية تجوب العالم كله.

وقال «السيد» في تصريح خاص لمراسل وكالة «سانا» بالقاهرة، اليوم الأحد، إن «الكتاب السوري لديه رسالة تنوير استثنائية لأنه يواجه العنف والتطرف والإرهاب ويقدم صورة الدين السمح الصحيحة ويواجه الأفكار الهدامة التي تبنتها التنظيمات الإرهابية ويدحضها بالحجة والبرهان».

وأكد وزير الأوقاف السوري أن «محاربة الفكر المتطرف لا تقل أهمية عن محاربة التنظيمات الإرهابية المسلحة، وكما يقاتل الجيش العربي السوري في المعركة لإنهاء الإرهاب، يحارب أصحاب الفكر ودور النشر من يروج لهذا الإرهاب».

من جهته قال رئيس اتحاد الناشرين السوريين هيثم حافظ، في تصريح مماثل إن «الناشر السوري يواجه التحديات لإيصال رسالته الأخلاقية الثقافية ولكي يواجه بالحجة الفكر التكفيري»، مشيراً إلى أن المثقف السوري والناشر يتكاملان في رسالة تنويرية تنير العقول.

وأوضح «حافظ» أن الناشر السوري ورغم انعقاد معرض القاهرة في ظل إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا المستجد إلا أنه أصر على المشاركة وعدم الغياب لأنه يدرك جيداً أن الحضور واجب وطني وأدبي لا يمكن التخلف عنه.