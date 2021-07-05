إسرائيل تبحث تطعيم مواطنين بجرعة ثالثة من لقاح مضاد لكورونا

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يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، صباح اليوم الاثنين، جلسة استثنائية بمشاركة وزير الصحة نيتسان هوروفيتس وكبار المسؤولين في الوزارة لبحث إمكانية تطعيم المواطنين الذين يشكون من ضعف في الجهاز المناعي بجرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي فإن الإجراء يهدف إلى استغلال اللقاحات المتوفرة حاليا في البلاد، والتي ستنتهي صلاحيتها نهاية يوليو الجاري.

وذكرت الهيئة أن بينيت أجرى خلال الأيام الأخيرة عدة محادثات مع المدير التنفيذي لشركة "فايزر" ألبرت بورلا حول إمكانية شراء المزيد من شحنات اللقاح الذي تصنعه فايزر.

ومن المقرر أن يبحث المجلس الوزاري المكلف بمتابعة ملف كورونا، الصورة الوبائية في البلاد وسبل التعامل مع تفشي العدوى في جلسته المقبلة.