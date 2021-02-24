فاوتشي: معظم وفيات كورونا الأخيرة حدثت لمن لم يتلقوا اللقاحات

قال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض في مجال الأمراض الفيروسية إن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين نقلوا للمستشفيات أو توفوا بسبب "كوفيد ـ 19" في الوقت الراهن لم يتلقوا اللقاح، وانه ربما كان يمكن إنقاذهم لو تم تطعيمهم ضد الفيروس.

وأعرب فاوتشي في تصريحات له اليوم الأحد، عن حزنه بسبب الوفيات الأخيرة، التي كان يمكن تفاديها، بين من لم يحصلوا على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا رغم أنها أصبحت متاحة بصورة واسعة بالولايات المتحدة، لافتا إلى أنه ليس هناك لقاح كامل تماما.

يشار إلى أن أكثر من 600 ألف حالة وفاة وقعت في الولايات المتحدة جراء الإصابة بكورونا منذ بدء الجائحة، وقد تراجع معدل الوفاة على نحو كبير منذ أن وفرت الحكومة الأمريكية اللقاحات الوقائية ضد الفيروس، وأصبحت متاحة أمام الجمهور.