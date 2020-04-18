كوريا الجنوبية تسجل 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 711 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 160 ألفا و795 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالتي وفاة إضافيتين ، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2028.

كما تعافي من المرض 430 حالة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 150 ألفا و 44 حالة.

وتلقى 35ر15 مليون شخص على الأقل جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 شباط/فبراير الماضي ، وهو ما يمثل 9ر29 % من تعداد سكان البلاد البالغ 3ر51 مليون نسمة.