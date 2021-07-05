ارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم الإثنين، بعد أن فشلت "أوبك+" في التوصل لاتفاق بشأن تقليص الإنتاج، تاركة السوق في تحد مع قلة الإمدادات.

ونقلت وكالة (بلومبرج) الإخبارية عن مصادر - لم تكشف عن هويتها - القول إن التكتل فشل في التوصل لاتفاق يرضى الجميع، كما لم تتفق المجموعة على موعد اجتماعها القادم.

ويعد التأثير الفوري لانهيار المحادثات هو أنه، في الوقت الحالي لن تزيد "أوبك+" الإنتاج لشهر أغسطس، مما يحرم الاقتصاد العالمي من الإمدادات الإضافية الحيوية مع تعافي الطلب بسرعة من تداعيات جائحة فيروس "كورونا".

وذكرت (بلومبرج) أن الوضع غير واضح ويمكن للمجموعة إعادة تنشيط المحادثات في أي لحظة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار بنحو 5% هذا العام بالقرب من 80 دولارا للبرميل، حيث قد تشعر المنظمة بضغوط من الدول المستوردة بشأن ارتفاع الأسعار.

وعدم التوصل لاتفاق يعد فشلا كبيرا للتكتل، إذ يعد إشارة على زيادة التوترات بين الأعضاء إلى درجة أنه لم يكن هناك حل وسط ممكن، الأمر الذي يضر بدور المنظمة كأحد أكبر المؤسسات المسؤولة عن سوق النفط العالمي، مما يزيد من شبح حرب الأسعار المدمرة التي تسببت في تقلبات غير مسبوقة في الأسعار العام الماضي.

وعقب الإعلان عن فشل المحادثات، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 0.97% إلى 76.91 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم أغسطس 1.21% إلى 76.07 دولار للبرميل.

جدير بالذكر أن "أوبك+" وافقت في مطلع يونيو الماضي على الإبقاء على سياسة الإنتاج الحالية حتى نهاية يوليو الجاري والتي تستهدف زيادة المعروض 2.1 مليون برميل يوميا.

وكانت "أوبك" ومنتجين أخرين قد تعهدت في أبريل 2020 عندما تراجعت أسعار الخام بحدة في مستهل أزمة جائحة "كورونا" بخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا على أن تعاود ضخها تدريجيا خلال الفترة الممتدة حتى نهاية أبريل 2022.