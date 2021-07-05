رئيس مركز إسنا بالأقصر يتفقد عدد من المشروعات الخدمية بالشغب والمعلا وتوماس

تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا بالأقصر، برفقة عزيزة محمد آدم رئيس مجلس قروي الشغب الأعمال الجارية بإنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروي الشغب والجاري العمل به على قدم وساق لتقديم أكثر من ٧ خدمات مختلفة للمواطنين.



كما تم تفقد أعمال إنشاء مركز شباب المعلا والذي سيضم مبنى إداري مكون من طابقين وملاعب بأبعاد قانونية، وأيضًا تفقد إنشاء جناح جديد بمدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بالشغب.



وفي السياق ذاته تم تفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروي توماس وعافية والجاري العمل به وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال ٢٠% .