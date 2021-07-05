انخفاض معدل الإصابات بكورونا في تايوان عقب تسجيل 31 إصابة جديدة

أعلن مركز مكافحة الأوبئة المركزية في تايوان، اليوم الاثنين، انخفاض معدل الإصابات في البلاد عقب تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد -19"؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 15 ألفا و61 حالة.

وقال المركز وفقا لما ذكرته صحيفة "فوكس تايوان" المحلية، إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة لسيدة تبلغ من العمر 70 سنة؛ ما رفع إجمالي حالات الوفيات إلى 689 حالة.

وكانت الحكومة التايوانية قد أعلنت في وقت سابق، توسيع برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد عقب تسجيل حالات بسلالة دلتا المتحورة من كوفيد-19 لمنع انتشار الفيروس.