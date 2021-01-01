براجانتينو ينفرد بصدارة الدوري البرازيلي بالفوز على ساو باولو

انفرد فريق براجانتينو بصدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بعدما تغلب على ساو باولو 2 / 1 فجر اليوم الإثنين ضمن منافسات المرحلة التاسعة من المسابقة.

وفي مباريات أخرى، تغلب أتلتيكو مينيرو على كويابا 1 / صفر وسييارا على جوفينتود 2 / صفر وأتلتيكو جويانيينسي على جريميو 1 / صفر.

وتقدم ساو باولو بهدف سجله إميليانو ريجوني في الدقيقة 26، ثم حسم براجانتينو المباراة لصالحه بهدفين سجلهما أليراندرو وأرتور كيمارايس في الدقيقتين 63 و75 .

ورفع براجانتينو رصيده إلى 21 نقطة ليحتل المركز الأول بفارق نقطتين أمام أتلتيكو باراناينسي وبالميراس، بينما تجمد رصيد ساو باولو عند خمس نقاط في المركز السابع عشر.

وتغلب أتلتيكو مينيرو على كويابا بهدف وحيد سجله ايجناسيو فرنانديز في الدقيقة 26، ليرتفع رصيد مينيرو إلى 16 نقطة في المركز الرابع ويتجمد رصيد كويابا عند أربع نقاط في المركز الثامن عشر.

كذلك تغلب أتلتيكو جويانيينسي على جريميو بهدف وحيد سجله لوكاس جابرييل ريبيرو فيرمو في الدقيقة 55، ليرفع جويانيينسي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن ويتجمد رصيد جريميو عند نقطتين في المركز العشرين الأخير.

وفي مباراة أخرى، تغلب سييارا على جوفينتود 2 / صفر ليرفع الأول رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع ويتجمد رصيد جوفينتود عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

وسجل ساولو رودريجيز دا سيلفا وكليبر بومفيم دي جيسوس هدفي سييارا في الدقيقتين 48 و53، وقد شهدت المباراة طرد جيلهيرم كاستيو من صفوف جوفينتود في الدقيقة 70 لحصوله على الإنذار الثاني.