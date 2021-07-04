الاتحاد الأوروبي يخصص 25 مليون يورو لتمويل مساعدات إنسانية في أفغانستان

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أنها بصدد تخصيص 25 مليون يورو؛ لتمويل مساعدات إنسانية من أجل توفير مساعدات غذائية في أفغانستان.

وذكرت المفوضية، في بيان: "هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح وسبل كسب الرزق بسبب الجفاف الذي يؤثر حاليًا على أفغانستان، ليترك ما لا يقل عن 11 مليون شخص في أزمة غذاء، و3.2 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية".

وقالت إن هذا التمويل، الذي يعد الأحدث من الاتحاد الأوروبي لأفغانستان، يأتي ليضاف إلى مبلغ 32 مليون يورو سبق أن خصصها الاتحاد لتقديم مساعدات إنسانية للبلاد خلال العام الجاري.

وأضافت أن التمويل سيدعم الأنشطة التي تساهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة الناجمة عن الجفاف، بما في ذلك قطاعات المساعدات الغذائية والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة، ويتم تقديم جميع مساعدات الاتحاد الأوروبي الإنسانية بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.

من جانبه، قال المفوض الأوروبي لشؤون إدارة الأزمات، جانيز لينارتشيتش: "في عام 2021، من المتوقع أن يعاني نصف السكان في أفغانستان من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويؤدي الجفاف الذي يؤثر على البلاد إلى تفاقم الوضع السيئ بالفعل مع انعدام الأمن والصراع على المستوى السياسي، فضلا عن الموجة الثالثة القوية الحالية من جائحة كوفيد-19".

وأضاف "سيؤدي نقص الغذاء ومحدودية توافر المياه إلى زيادة انتشار سوء التغذية الحاد، واستجابة لذلك، يحشد الاتحاد الأوروبي الدعم الإنساني للمساعدة في التخفيف من الجوع".

وتعاني أفغانستان من واحدة من أكبر أزمات الغذاء في العالم، إذ تتعرض لموجة جفاف شديدة أدت إلى تزايد سوء التغذية الحاد بين السكان، وفي 22 يونيو الماضي، أعلنت الحكومة الأفغانية رسميًا أن البلاد تتعرض للجفاف.

ويستمر تدهور حالة التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة، حيث تجاوز الآن 27 إقليمًا أفغانيًا من أصل 34 إقليمًا عتبة الطوارئ الخاصة بسوء التغذية الحاد.