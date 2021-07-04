مسؤول في البيت الأبيض: بايدن سيدعو جميع الأمريكيين لتلقي لقاحات كورونا

ذكر مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم إبلاغ أبناء الشعب الأمريكى في كلمة للأمة إن المعركة ضد كوفيد 19 ما زالت بعيدة عن الانتهاء، وسيشجع جميع الأمريكيين على تلقي اللقاحات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤول في استعراض مسبق لتصريحات بايدن المقررة في وقت لاحق من اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي) أن بايدن سيحتفل بالتقدم الذي حققته الولايات المتحدة في استجابتها للجائحة، والذي يتضمن انخفاضا بنسبة 90% في حالات الإصابة والوفيات منذ يناير.

ودعا البيت الأبيض المئات من العمال الأساسيين وأسر العسكرييين وموظفي الإدارة لمشاهدة الألعاب النارية بمناسبة عيد الاستقلال في الحديقة الجنوبية، بينما يروج بايدن لحملة تطعيم حكومية ساعدت في إعطاء جرعة واحدة على الأقل لـ 67% من البالغين في الولايات المتحدة.