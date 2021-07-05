تحرير 4 محاضر إشغال وإزالة 3 حالات تعدٍ بحي غرب مدينة المنيا

خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع حى غرب مدينة المنيا

أعلن العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أن حي غرب مدينة المنيا، واصل حملات رفع الإشغالات من شوارع الحي والنظافة الفورية في المهد لأي عمل مخالف وعمل المحاضر اللازمة قانونا، لتيسير حركة المواطنين والمركبات، وعدم السماح لأحد بالتعدي على حرم الطريق والأرصفة الجانبية.

وأفاد رمضان جمال رئيس الحي، بأنه تم تحرير 4 محضر إشغال طريق، وإزالة 3 خوارج بدون ترخيص خلال حملة لرفع الإشغالات من شوارع الحي، لتيسير حركة المواطنين والمركبات، تحت إشراف المهندس هشام فايز نائب رئيس مدينة المنيا والمشرف العام على حى غرب المدينة.

رافق رئيس الحي، أشرف عبد السلام مساعد رئيس الحي، وفريق العمل بأقسام البيئة الإشغالات بالحي.