وزيرة الثقافة الليبية تشيد بمقتنيات متحف الحضارة بالفسطاط

أعربت وزيرة الثقافة الليبية الدكتورة مبروكة توغي أكور، عن إعجابها الشديد بسيناريو عرض المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والقطع الأثرية به، والتي تعبر عن الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة.

جاء ذلك خلال زيارتها لمتحف الحضارة حيث اصطحبها الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف في جولة بقاعتي العرض المركزي والمومياوات الملكية بالمتحف.

وقال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف ،في تصريح اليوم ، إن المتحف منذ افتتاحه يستقبل لفيف من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة من عدد من دول العالم، وذلك للاستمتاع بما يحتويه المتحف من قطع أثرية متفردة خاصة المومياوات الملكية والتي تم نقلها في موكب مهيب في أبريل الماضي من المتحف المصري بالتحرير.

وأوضح أن المتحف استقبل خلال الأيام الماضية وزيرة الإسكان والبنية التحتية لجنوب أفريقيا، والتي أعربت عن سعادتها بزيارة متحف الحضارة ،واصفة أياه بالصرح الضخم والمبهر بما يضمه من كنوز أثرية متميزة ومتفردة خاصة المومياوات الملكية.

وأضاف أن المتحف استقبل كذلك نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الثقافة والاعلام الصربية، والتي أشادت بمقتنيات المتحف حيث قامت بجولة بالمتحف اصطحبها فيها الأثري سيد أبو الفضل كبير الأثريين بالمتحف والمشرف على قاعة العرض المركزي، واستمتعت لشرح عن الكنوز الأثرية الفريدة للحضارة المصرية بالمتحف .