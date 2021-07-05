مقتل شخص وإصابة العشرات في انفجار ضخم بمصنع للكيماويات قرب بانكوك

لقي رجل إطفاء شاب حتفه بعد وقوع انفجار ضخم في مصنع للكيماويات بتايلاند، بينما أصيب نحو 33 شخصا، بحسب ما ذكرته السلطات في منطقة ساموت براكان قرب العاصمة بانكوك اليوم الإثنين.



ويقوم المصنع الواقع في ساموت براكان، بجنوب شرق بانكوك، بإنتاج الفوم.



ووقع الانفجار في المصنع الليلة الماضية لأسباب لم تتضح بعد، حيث تردد أن الانفجار تسبب في تعرض 73 منزلا و15 سيارة في المناطق السكنية المحيطة لأضرار جسيمة.



ثم اندلع حريق كبير بعد وقوع الانفجار، ولم تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليه إلا في الساعات الاولى من صباح اليوم. وأمضت فرق الاطفاء باقي اليوم في مكافحة النيران، في محاولة لمنع وقوع المزيد من الانفجارات الكيماوية.



وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أن المصابين من بينهم نحو 12 من رجال الإطفاء.



ووقع الانفجار حوالى الساعة 0259 صباحا في مصنع "مينج دى" للكيماويات.



نشر فريق العلاقات العامة في منطقة ساموت براكان عبر موقع فيسبوك إنه تم إجلاء ما إجماليه 1892 شخصا من منطقة نصف قطرها خمسة كيلومترات جراء أدخنة سامة محتملة.



وقالت الصحيفة إنه جرى ارسال العشرات من عربات الإطفاء والمروحيات لاحتواء ألسنة اللهب. وتم الشعور بهزة الانفجار من على بعد تسعة كيلومترات.



قدم رئيس وزراء تايلاند تعازيه مساء اليوم.



وقال المتحدث باسم الحكومة أنوتشا بوراباتشايسري في بيان: "ألم الحزن برئيس الوزراء جراء خسارة رجل إطفاء بينما كان يحاول اخماد الحريق. ووجه دعمه المعنوي لأسرته وكل المصابين".



وأضاف: "سوف تساعد الحكومة المتضررين وتقدم الدعم لكل المسؤولين في كل وحدة تحاول وقف هذه الحادثة وهؤلاء الذين يساعدون الأشخاص بأفضل ما في وسعهم".