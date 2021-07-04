السينما العربية تنافس فى الدورة 74 لمهرجان لوكارنو بـ«الحارة» و«النهر» و«أطياف»

مشاركات من الأردن ولبنان وتونس وفلسطين وقطر.. ومصر حاضرة بـ«المصير» ليوسف شاهين



تتواجد السينما العربية فى دورة هذا العام من مهرجان لوكارنو السينمائى الدولى، عبر مجموعة من الأفلام التى يشهد المهرجان عرضها العالمى الأول، من لبنان والأردن وفلسطين وتونس، بالإضافة إلى عرض خاص للفيلم المصرى «المصير» للمخرج يوسف شاهين، بقسم تاريخ السينما، وذلك بعد مرور 13 عما على عرضه فى قسم بياتزا جراندى عام 2008 تكريما ليوسف شاهين الذى رحل فى العام نفسه.

و«المصير» فيلم من إنتاج عام 1997، بطولة نور الشريف وليلى علوى ومحمود حميدة وصفية العمرى ومحمد منير وخالد النبوى، وحيث تدور أحداثه فى القرن الثانى عشر الميلادى فى الأندلس، وخلال فترة حكم الخليفة (أبو جعفر المنصور)، يصير الفيلسوف (ابن رشد) فى معترك النيران مع السلطة السياسية ممثلة فى الخليفة الذى كان صديقًا له فى الماضى وصار يكن له مشاعر العداء، ومع السلطة الدينية المتطرفة التى تنجح فى تجنيد ابن المنصور اﻷصغر بين صفوفها.

أما عن الأفلام العربية الجديدة، التى تشارك هذا العام فى الدورة 74، خلال الفترة من 4 إلى 14 أغسطس المقبل، فهى الفيلم الأردنى «الحارة» للمخرج باسل غندور فى عرضه العالمى الأول، بقسم بياتزا جراندى، ليسجل أول مشاركة لفيلم أردنى طويل فى تاريخ المهرجان وأول فيلم عربى يشارك فى القسم عُرض فيلم المصير عام 2008، وسيعرض فى ساحة بياتزا جراندى العريقة التى تتوسطها شاشة عملاقة أمام ما يقرب من 8 آلاف متفرج.

الفيلم من تأليف وإخراج باسل غندور، وبطولة عماد عزمى، ومنذر رياحنة، وميساء عبدالهادى، وبركة رحمانى، ونادرة عمران ونديم ريماوى، وتدور أحداثه فى حى تحكمه النميمة والعنف فى شرق عُمان، حيث يقوم شاب مخادع بالمستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقا أمام اكتمال قصتهما، وعندما تلتقط كاميرا شخص مبتز مقطعا مصورا لهما فى وضع حميمى، تلجأ الأم فى الخفاء إلى عصابة لتضع حدا لما يحدث، لكن الأمور لا تجرى كما خُطط لها.

الفيلم الثانى هو اللبنانى «النهر» إخراج غسان سلهب، والذى يشارك فى المسابقة الدولية، من بطولة الفلسطينى على سليمان، واللبنانية يمنى مروان، وهو الفيلم الثالث من ثلاثية أفلام قام بها غسان سلهب مع فيلم «الجبل» 2010، ومن بعدها فيلم «الوادى» 2014، والأخير «النهر».

ويتناول الفيلم قصة رجل وامرأة يكونان على وشك مغادرة مطعم يقع فى قلب الجبال اللبنانية فى يوم من أيام فصل الخريف، فيسمعان أصوات طائرات حربية تحلق على ارتفاع منخفض، يشعرون وكأن الحرب تندلع مرة أخرى. فى هذه اللحظة تغيب المرأة عن انظار الرجل، فيبدأ هذا الأخير بالبحث عنها ليجدها على الجانب الآخر من الجبل. ليغرقا معا فى عمق الطبيعة، تمامًا مثل الخيط الرفيع الذى يربطهما ببعضهما البعض.

الفيلم الثالث هو التونسى «أطياف» إخراج مهدى هميلى، والذى يشارك فى مسابقة صناع أفلام الحاضر، من بطولة عفاف بن محمود، إيهاب بويحيى، زازا، سارة حناشى وسليم بكار، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية أمين بوحافة، وتدور أحداثه حول آمال التى خرجت من السجن بعد القبض عليها بتهمة الزنا، وتبدأ فى البحث عن ابنها المفقود مؤمن فى قاع العاصمة تونس. وخلال رحلة البحث، يتعين على آمال أن تواجه حقيقية سقوط المجتمع التونسى.

كما يشارك الفيلم القطرى القصير «ومن ثم يحرقون البحر»، إخراج ماجد الرميحى للمشاركة فى قسم «فهود الغد»، ويتناول الفيلم الذى يحمل طابع رثائى، الذاكرة الأسرية وألم الفقد، حيث يمزج بين الأرشيف العائلى والأحلام المعاد تصويرها والطقوس المتأصلة، موضحا قدرة السينما على الإمساك بخيوط الذكريات حتى تلك التى قد تبدو استعادتها مستحيلة.

وفى مسابقة الأفلام القصيرة يشارك أيضا فيلم «ليل» إخراج أحمد صالح، والذى تشارك فلسطين فى إنتاجه إلى جانب الأردن وقطر وألمانيا، كما تشارك فلسطين وفرنسا وهولندا وسويسرا فى إنتاج فيلم «ألف حريق ــ A Thousand Fires» للمخرج الفلسطينى البريطانى سعيد تاج فاروقى.

«ألف حريق» يرصد قصة الأسرة والمصير ودورات الحياة فى حقول النفط المحفورة يدويًا فى ميانمار، وتدور أحداثه حول زوجين قاسيين ولكنهما فى الوقت نفسه محبان لإلحاق ابنهما بالمدرسة ومنحه مستقبلًا أفضل. لكن الصبى، الذى نشأ على التلفاز والإنترنت ومهووس بعالم المشاهير، لديه أفكار أخرى. فيقرر ترك المدرسة وتحقيق حلمه فى أن يصبح لاعب كرة قدم محترف. يشعر والديه بالقلق والخوف على مستقبله، ولكن عندما يعلمهم العراف كيفية التعامل مع الكارما الخاصة بهم، فإنهم يتعلمون ببطء قبول كل من رغبات ابنهم ومصيرهم فى الدورة البوذية التى لا نهاية لها من الحياة، والموت، والولادة من جديد.