 وزير الخارجية الألماني يتوجه إلى إسبانيا لحضور مؤتمر نزع السلاح النووي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الألماني يتوجه إلى إسبانيا لحضور مؤتمر نزع السلاح النووي

د ب ا
نشر في: الإثنين 5 يوليه 2021 - 10:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 يوليه 2021 - 10:45 ص

يتوجه وزير الخارجية الألماني، اليوم الاثنين، إلى إسبانيا للمشاركة في مشاورات حول نزع السلاح النووي.

 

ومع وزيرتي خارجية إسبانيا والسويد يقود ماس المؤتمر الذي يُطلق عليه اسم "مبادرة ستوكهولم"، التي تضم 16 دولة، بغرض دفع عملية خفض الأسلحة النووية على مستوى العالم.

 

وعقب الاجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتصف يونيو، نمت آمال في إحراز تقدم مرة أخرى في هذا الشأن.

 

واتفقت أكبر قوتين نوويتين في العالم على إجراء مناقشات حول نزع السلاح النووي.

 

كما يجري ماس محادثات ثنائية في مدريد.

 

ومن المتوقع أن يتحدث مع نظريرته الإسبانية أرانتشا جونثاليث لايا حول مكافحة جائحة كورونا.

 

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات بكورونا ارتفع مجددا بشكل كبير في إسبانيا، الوجهة الأكثر شعبية لقضاء العطلات بالنسبة للألمان.

 

وصنفت الحكومة الألمانية اعتبارا من أمس الأحد كاتالونيا، وهي من أكثر مناطق الجذب السياسي في إسبانيا، كمنطقة خطورة وبائية.

 


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