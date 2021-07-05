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مستقبل وطن بكفر الشيخ يكرم الأطقم الطبية بمطوبس

مستقبل وطن
مستقبل وطن
محمد نصار
نشر في: الإثنين 5 يوليه 2021 - 11:26 م | آخر تحديث: الإثنين 5 يوليه 2021 - 11:26 م
كرمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، عددًا من الأطباء وهيئة التمريض بمستشفى العزل بالمركز.

جاء ذلك في إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وإشراف المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة، وبحضور المهندس عادل النجار عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، والدكتورة فريدة عبده أمين الحزب بمركز مطوبس.

وقالت الدكتورة فريدة عبده: كرمنا 11 طبيبًا و60 من هيئة التمريض بمستشفى العزل بمطوبس، لجهدهم الكبير فى تنفيذ خطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا، مشيدة بالجهد الكبير الذى بذله الأطباء وأطقم التمريض فى محاصرة الوباء والحد من انتشاره منذ بداية انتشار الفيروس وحتى الآن.

وشارك في حفل التكريم إيهاب المسمارى، أمين التنظيم بمركز مطوبس، والدكتور علاء طه، مدير الإدارة الصحية بمطوبس، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب والمواطنين، في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التى ينظمها الحزب في جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

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