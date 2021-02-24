غلق وتشميع أحد محال المأكولات الشهيرة بالمطرية لعدم وجود التراخيص اللازمة

قامت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، بغلق وتشميع أحد محال المأكولات الشهيرة بمنطقة المطرية؛ لعدم وجود التراخيص اللازمة.

وكان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من المواقع الإخبارية بشأن المحل المشار إليه، ووجود تعليقات من المواطنين على الفيديو تتضمن عدم نظافة المحل، وعدم حصول العاملين به على شهادات صحية.

وعقب تقنين الإجراءات، قامت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باستهداف المحل المشار إليه؛ حيث تبين عدم وجود التراخيص اللازمة له، وعدم حمل العاملين به لشهادات صحية، وتم غلقه وتشميعه ورفع الإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.