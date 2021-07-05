قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن إثيوبيا مصرة على اتخاذ إجراءات أحادية بشأن سد النهضة، منوهًا إلى أن الأمر يزيد من حالة التوتر في المنطقة ويخلق حالة تهدد السلم والأمن على المستوى الدولي.



وأضاف غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن دولتي المصب تطلبان من إثيوبيا التوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم، مؤكدًا أنهما لا تعارضان التنمية داخل إثيوبيا.



وأوضح أن مصر دعمت العديد من الدول الإفريقية لتحقيق التنمية، متابعًا: «نحن مع التنمية لكن بدون إضرار، وإعلان الملء الثاني وعملهم لكل ما يرغبون فيه، انتهاك واضح وصريح للقوانين الدولية».



وتلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة.



وفي المقابل، وجه وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي، الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الأضرار بها.