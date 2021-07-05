لوفن يستعد لشغل منصب رئيس الوزراء في السويد مجددا

يستعد السياسي السويدي ستيفان لوفن، الذي تنحى عن منصب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي بعد خسارته في تصويت ثقة، لتولى المنصب نفسه مجددا.

وقال رئيس البرلمان أندرياس نورلين في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إنه يقترح أن يتولى لوفن المنصب مرة أخرى، مشيرا إلى أن تصويتا سوف يجرى يوم الأربعاء.

وقال لوفن إنه تمكن مرة أخرى من تشكيل حكومة ائتلافية.

وأطيح بحكومة الأقلية التي يتزعمها الديمقراطيون الاشتراكيون في تصويت بحجب الثقة في البرلمان قبل أسبوعين بسبب خلاف حول سوق الإيجارات في السويد مع حزب يساري.

ولم يكن أمام لوفن سوى أسبوع واحد للاستقالة أو الدعوة لانتخابات جديدة. وقدم استقالته يوم الاثنين الماضي وبدأ البحث عن تشكيل حكومة جديدة.

وحاول أولف كريسترسون، زعيم حزب المعتدلين، تشكيل حكومة لكنه تخلى عن محاولته قبل الموعد النهائي لها. وكان لوفن يليه في ترتيب الحصول على الفرصة.