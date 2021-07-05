فتح باب الاعتذار عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة أمام المعلمين

بدأت وزارة التربية والتعليم، اليوم، تلقي اعتذارات المعلمين عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة ولمدة يومين تستمر حتى الأربعاء.

وحددت الوزارة حالات الاعتذار عن المشاركة في أعمال الامتحانات، في خطابات رسمية أرسلتها المديريات التعليمية لجميع الإدارات التابعة لها، وهي: "وجود تقرير طبي حديث ومعتمد ومختوم من المجلس الطبي مدون به يعفي من أعمال الامتحانات، العمل جزء من الوقت، وجود طفل رضيع، سفر الزوج أو عمله في مناطق نائية، وفاة الزوج أو الزوجة، الإحالة للمعاش، الحرمان من أعمال الامتحانات، ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات حيث يتم اعتذار أحدهما، الاستدعاء للتجنيد، رعاية طفل مريض بمرض مزمن أو معاق، عجز 5%، خصومة ثأرية (خطاب حديث من مديرية الأمن)".

وأوضحت أن الاعتذار عن أعمال تقدير الدرجات يتم من خلال مشرف المادة بمقر التقدير في لجنته.

وشددت التعليمات على ضرورة ارتداء الكمامة لدخول مقر تقديم الاعتذارات، مؤكدة أنه لن تقبل اعتذارات إلا التي حددتها الوزارة.