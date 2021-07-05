قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن المراكز التكنولوجية شهدت فى اليوم الأول لبدء تعميم منظومة التراخيص الجديدة على مدن وأحياء المحافظات، توافد أكثر من 1000 مواطن للاستفسار عن بعض البنود الخاصة بالاشتراطات، وعلى رأسها النسبة البنائية وقيود الارتفاعات والرسوم المطلوبة، بجانب ووفود عدد من المواطنين بطلبات للحصول على بيان الصلاحية.

وأضاف شعراوي، في بيان اليوم الاثنين، أنه تلقى تقريرًا حول بدء التطبيق الفعلى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة فى المراكز التكنولوجية لحوالى 228 مدينة

و91 حيا في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بعد انتهاء التطبيق التجريبي للمنظومة خلال الفترة من أول مايو 2021 ولمدة شهرين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، بضبط وحوكمة منظومة العمران والقضاء على البناء العشوائي.

ولفت إلى أن الوزارة نسقت خلال الفترة الماضية مع وزراتي الإسكان والتعليم العالى على توفير برنامج تدريبى مكثف لحوالى 1400 من الكوادر المحلية بالمراكز التكنولوجية فى المحافظات ورؤساء مجالس المدن والأحياء ومديرى المراكز التكنولوجية ومديري الإدارات الهندسية ومديرى التخطيط العمراني ومشرفى تشغيل البرامج الخاصة بالمنظومة الجديدة، وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ووزارة التعليم العالى.

وأشار إلى أنه تم التدريب على آليات المنظومة الجديدة لاستخراج تراخيص البناء، وتحديد الأدوار والعلاقات بين الجهات المنوط بها المشاركة فى إصدار التراخيص، وبين المواطن، وذلك بهدف تطبيق المنظومة على أفضل وجه، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأضاف أنه تم أيضا توفير كل متطلبات المراكز التكنولوجية من الأجهزة واللوجيستيات المطلوبة والربط الإلكتروني والتطبيقات اللازمة لعمل المنظومة الجديدة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للبرنامج ووزارة التخطيط.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتنبيه على القيادات المحلية بالمرور الدوري على المراكز التكنولوجية للاطمئنان على سير المنظومة الجديدة والتنبيه على جميع العاملين بحسن معاملة المواطنين والرد على أى استفسارات أو تساؤلات خاصة بالمنظومة وفقاً لما تم التدريب عليه خلال البرامج التدريبية السابقة وتذليل أى عقبات تواجههم وشرح الأهمية والفائدة التي ستعود على المواطن والدولة من تلك المنظومة الجديدة وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.