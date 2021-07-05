صندوق الأردن للأفلام يدعم 23 مشروعا في دورته السادسة

أعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عن تقديم دعم مالي لثلاثة وعشرين مشروعا سينمائيا وتلفزيونيا من صندوق الأردن لدعم الأفلام في دورته السادسة لسنة 2021 بمبلغ اجمالي قدره مئتان وخمسون ألف (250,000) دينار أردني.

اجتمعت لجنة تحكيم مستقلة، مؤلفة من صنّاع أفلام ومهنيين سينمائيين أردنيين وعرب، عبر الانترنت على مدى ثلاثة أيام من أجل تقييم المشاريع المؤهلة في الفئات التالية: فئة تطوير وإنتاج المشاريع الروائية والوثائقية الطويلة؛ فئة تطوير المسلسلات التلفزيونية؛ فئة إنتاج الأفلام القصيرة الروائية والوثائقية والتحريكية.

تألفت لجنة التحكيم من ستة أعضاء هم: المخرجين والمنتجين والكاتبين الأردنيين محمود مسّاد وباسل غندور؛ المخرج والمنتج الفلسطيني رشيد مشهراوي؛ المخرج والممثل السينمائي والمسرحي اللبناني جورج هاشم؛ المخرج والمنتج الفلسطيني ومؤسس ومدير مدير مهرجان مالمو للسينما العربية محمد قبلاوي؛ المخرج والمنتج والكاتب السوداني أمجد أبو العلا.

تقدم للحصول على دعم الصندوق في هذه الدورة مئة مشروع سينمائي وتلفزيوني بزيادة نسبتها ٢٢٪ عن الدورة السابقة. لوحظ ازدياد عدد المشاريع المتقدمة للصندوق التي وقعت اتفاقيات انتاج مشترك مع دول عربية وأجنبية.

تضمنت قائمة متلقي منح الدورة السادسة من صندوق الأردن لدعم للأفلام المشاريع التالية:

منح الإنتاج لمشاريع أفلام روائية طويلة:

"المحطّة" (إخراج: سارة إسحاق، إنتاج: ناديا عليوات)

"حشيشستان" (إخراج: سعيد زاغا، إنتاج: ميس سلمان)

"يوم عرفة" (إخراج: الاء القيسي، إنتاج: طارق أبو لغد)

منح الإنتاج لمشاريع أفلام وثائقية طويلة:

"قمر الحصادين" (إخراج: رامه عبيد، إنتاج: مريم سليم)

"ارض الخرسانة" (إخراج: اسمهان بكيرات، إنتاج: بان مرقة)

منح التطوير لمشاريع أفلام روائية طويلة:

"ملك الغلول" (كتابة: نور النشيوات)

"سفرة ال 100 ساعة" (كتابة: هديل لاوي، إنتاج: رولا ناصر)

"لاندسلايد" (كتابة: مي الغوطي، إنتاج: داليا أبو زيد)

منح التطوير لمشاريع أفلام وثائقية طويلة:

"مهارب" (اخراج: حمزة حميدة ، إنتاج: يوسف عبد النبي)

"حقول متأرجحة" (اخراج: سارين هايربديان)

منح التطوير لمشاريع المسلسلات التلفزيونية:

"زارا" (كتابة: دارين سلام وديمة عازر وآية جردانه، إنتاج: ديمة عازر وآية جردانه)

"لدّ جاي" (كتابة: محمد خابور، إنتاج: سائد عاروري)

منح الإنتاج لمشاريع أفلام روائية قصيرة:

"يانسون" (كتابة واخراج: رنا الهدبان، إنتاج: يارا القواسمي)

"السرداب" (كتابة واخراج: رمزي احمد خاروف، إنتاج: حسام اسماعيل)

"الوصية" (كتابة واخراج: فراس الطيبه، إنتاج: فارس هلسه)

"خارج عن اللحن" (كتابة واخراج: طالب عساف، إنتاج: سائد عاروري)

"لابقين لبعض" (كتابة واخراج: صالح الخطايبة، إنتاج: وداد شفاقوج)

"معزول" (كتابة واخراج: احمد ساطي، إنتاج: تامر فاخوري)

"العليا" (كتابة واخراج: بدر الزوايدة، إنتاج: سامي قطان)

"مناجاة" (كتابة واخراج: موني أبو سمرا، إنتاج: رامه عبيد)

منح الإنتاج لمشاريع أفلام وثائقية قصيرة:

"رغيف خبز" (اخراج: سامر البطيخي، إنتاج: لين الحمارنة)

منح الإنتاج لمشاريع أفلام روائية تحريكية قصيرة:

"ترنيمة" (كتابة واخراج: حنين الوحش، إنتاج: جوزيف شمعون)

"نجاة" (اخراج: احمد جابر، كتابة وإنتاج: غيث التلي)