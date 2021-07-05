ذكرت وزارة الصحة الفلبينية، أنه تم توزيع 11 مليونا و708 آلاف و29 جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينها 700 ألف جرعة تم توزيعها منذ الأول من يوليو الجاري.

وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية اليوم الاثنين - أن 8 ملايين و839 ألفا و124 شخصا حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة للفيروس، فيما حصل مليونان و868 ألفا و905 أشخاص على الجرعة الثانية.

وتأمل الفلبين في تلقيح 58 مليون مواطن على الأقل (من أصل 110 ملايين مواطن هم تعداد سكانها) ، هذا العام، لتتمكن من إعادة فتح البلاد بأمان بعد أن سجل الاقتصاد ركودا العام الماضي يعد الأسوأ منذ فترة ما بعد الحرب حيث أفقدت جائحة كورونا الملايين وظائفهم وسببت معاناة للكثير من الأعمال التجارية.