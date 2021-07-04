116 حالة وفاة جديدة بكورونا في تونس ووضع وبائي متدهور

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أحصت وزارة الصحة التونسية اليوم الأحد 116 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة إلى جانب 4686 اصابة جديدة.

وتعكس حصيلة الوفيات الوضع الوبائي المتدهور في تونس في ظل موجة كاسحة تسببت في ارقام قياسية للإصابات اليومية على مدار الأسبوع الأخير.

وللمرة الثانية خلال اسبوع تسجل تونس 116 حالة وفاة ليبلغ اجمالي الوفيات حتى يوم أمس السبت 15 ألف و377.

وتقلص عدد الإصابات اليومية إلى أقل من خمسة آلاف لأول مرة منذ يوم 28 يونيو الماضي، علما بأن أعلى حصيلة شهدتها تونس على الإطلاق كانت الأربعاء الماضي 30 يونيو بـ6776 إصابة.

وتقول وزارة الصحة إن معظم الولايات تخطت مستوى "الإنذار المرتفع جدا" والذي يعني تسجيل أكثر من 100 إصابة بالفيروس لكل 100 آلف ساكن، في وقت تشهد فيه المستشفيات العمومية إنهيارا في طاقة الاستيعاب ونقصا في التجهيزات وأسرة الانعاش والأكسيجين.

وباستثناء ولاية قفصة، فقد تخطت جميع الولايات هذا المعدل بعدة بأضعافه.

ووصلت ولايتا سليانة ومنوبة إلى أكثر من 800 إصابة لكل 100 آلف ساكن، بحسب بيانات الوزارة.

وفرضت 12 ولاية من بين 24، حجرا صحيا شاملا أو جزئيا في عدد من المعتمديات كونها تخطت 400 إصابة لكل 100 الف ساكن.