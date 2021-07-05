الحكومة الألمانية ترفض معاقبة المتغيبين عن مواعيد التطعيم

رفضت الحكومة الألمانية معاقبة المتغيبين عن مواعيد تلقي التطعيم ضد كورونا.

وفي الوقت نفسه، دعا المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين في برلين المواطنين إلى تلقي التطعيم، وقال: "استفد من هذه العروض - فأنت لا تحمي نفسك فقط من مرض خطير محتمل (...)، بل تحمينا جميعا أيضا".

ووجه زايبرت "مناشدة مُلحة" لمن لم يلتزم بموعده، وقال: "يمكن الإلغاء!"، مضيفا أن الحكومة الألمانية ليس لديها أي خطط لفرض عقوبات على إلغاءات المواعيد.

يُذكر أنه دار جدل في عطلة نهاية الأسبوع حول فرص عقوبات على المتغيبين عن مواعيد التطعيم.

وقال زايبرت إنه عند تقييم حالة كورونا، فإن العامل الحاسم هو عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم، بالإضافة إلى كيفية انتشار متغير "دلتا" الأكثر عدوى في ألمانيا وإلى أي مدى تزداد حالات كورونا في المستشفيات، وخاصة في وحدات العناية المركزة.