سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عثر عمال الإنقاذ جثة امرأة مسنة وذلك بعد الانهيار الطيني الضخم، مما يمثل ثالث حالة وفاة مؤكدة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية اليوم الإثنين.

وفي الوقت ذاته، واصل عمال الإنقاذ لليوم الثالث على التوالي عمليات البحث عن المزيد من الأشخاص المفقودين في مدينة اتامي الساحلية بمقاطعة شيزوكا، الشهيرة بحمامات الينابيع الساخنة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في الانهيار الطيني الذي وقع يوم السبت الماضي ودمر عشرة منازل وخلف أضرارا بحوالي 130 منزلا أخرين. وتم إنقاذ 23 شخصا من منازل طمرها الوحل .

وتوقف عمل خدمات الطوارئ بشكل متكرر بسبب استمرار هطول الأمطار مما يزيد من خطر حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية.