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ميار شريف تشارك في بطولة باشتاد بالسويد للتنس

علي البحيري
نشر في: الإثنين 5 يوليه 2021 - 3:56 م | آخر تحديث: الإثنين 5 يوليه 2021 - 4:00 م

تشارك اللاعبة ميار شريف بطلة مصر في التنس والمصنفة 117 عالمياً، غدًا الاثنين، في بطولة باشتاد بالسويد، حيث تعتبر ميار شريف المصنفة الثالثة في هذه البطولة.

وتستعد فتاة مصر الذهبية، لأولمبياد طوكيو 2020، حيث تعتبر أول امرأة مصرية تشارك في الأولمبياد، وترفع اسم مصر في طوكيو مع البعثة الأولمبية المصرية، ممثلة عن لعبة التنس.

وتوجت ميار شريف، بفضية بطولة فرنسا الدولية للتنس بعد خسارتها فى المباراة النهائية أمام الأوكرانية أنهيلينا كالينينا المصنفة 125 عالميًا، بعد مباراة استمرت أكثر من 3 ساعات.

يُذكر أن ميار شريف تقدمت مؤخرا للمركز 117 عالميا في تصنيف محترفات التنس. واستطاعت ميار فى شهور قليلة أن تضع نفسها فى مصاف كبار النجوم، وبدأت تتصاعد شيئا فشيئا فى الترتيب العالمى للعبة، ورفعت بالفعل علم مصر فى أكثر من مناسبة رياضية كبرى، وجاءت اللحظة التى سطرت فيها التاريخ بحروف من نور، حينما شاركت فى فرنسا المفتوحة للتنس العام الماضى.


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