محافظ أسوان يعتمد نتيجة اختبارات أوائل الشهادة الإعدادية لقائمة الشرف

اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الإثنين، نتيجة الاختبارات المحايدة التي تم إجراؤها أمس لأوائل الطلاب والطالبات الحاصلين على الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021، في أول سابقة على مستوى محافظات الجمهورية لتحقيق العدالة التعليمية بين الطلاب.

وعرض نتيجة الاختبار الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، وقدم اللواء أشرف عطية التهنئة لأبنائه الطلاب الذين حققوا المراكز الأولى التي يستحقونها، وهنأ أولياء الأمور الذين جنوا ثمار نجاح وتفوق أبنائهم، وهو ما يؤكد نجاح مبادرة المحافظ لإعداد قائمة الشرف التي سيتم وضع العشرة الأوائل بها بكل شفافية، من خلال تحديد المستوى التعليمي الذي أهل المتفوقين لتحقيق الدرجات النهائية في جميع المواد الدراسية.

وأشار عطية إلى تنظيم حفل تكريم للمتفوقين الأربعاء المقبل، حيث سيتم منح العشرة الأوائل شهادات تقدير وميدالية التفوق من المحافظة ومكافأة مالية قدرها ألف جنيه، فيما سيتم منح الـ40 طالبًا وطالبة اللاحقين للعشر الأوائل في الترتيب شهادات تقدير وميدالية التفوق.

ووجه بتشكيل لجنة لدراسة عزوف بعض الطلاب من المشاركة في اختبار قائمة الشرف، والبالغ عددهم 266 طالبًا وطالبة من إجمالي 424 طالبًا وطالبة حققوا الدرجات النهائية في الشهادة الإعدادية، حيث تقدم للاختبار 158 طالبًا وطالبة، مع تحليل نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة نحو المسئولين والمتسببن في ارتفاع نتائج بعض الطلاب.