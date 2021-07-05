إندونيسيا تواجه اسوأ أيامها في محاولة السيطرة على كورونا

ذكرت صحيفة "جاكرتا بوست"، الإندونيسية، أن إندونيسيا ستواجه أسوا أيامها، في محاولتها السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع جهود المستشفيات، للتعامل مع الارتفاع الشديد في حالات الإصابة وسط نقص في وحدات الرعاية المركزة وأسطوانات الأوكسجين.



وأوضحت الصحيفة، أن المستشفيات أعلنت أنها تسعى جاهدة بأقصى طاقة لها، مع ورود تقارير من إحدى المستشفيات بأن 63 مريضا قد توفوا بينما كانت تعاني من نقص الأوكسجين.



وتسجل إندونيسيا حاليا أكثر من 25 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا يوميا، وهي أزمة ناجمة عن تزايد حركة السفر وانتشار سلالة "دلتا" الأكثر خطورة من الفيروس، وأعلنت اثنان من مستشفيات مدينة باندونج الأندونيسية اليوم عن نفاد الأوكسجين المتوافر لديهما، ما اضطرهما إلى رفض استقبال أي مرضى جدد.



وقالت مسؤولة بوزارة الصحة إن الوزارة طلبت تكثيف إنتاج أسطوانات الأوكسجين، وناشدت الناس عدم تخزين تلك الأسطوانات، لأن هذا الأجراء "يزيد الأمر سوءا للآخرين"، وجاءت تعليقات المسؤولة في وقت يسعى فيه الكثيرون لضمان الحصول على أسطوانات أوكسجين بشكل خاص من أجل علاج المرضى في المنازل.