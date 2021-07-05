مدرب كايزر تشيفز السابق: حظوظ الأهلي أكبر للتتويج بدوري الأبطال

يرى جيوفاني سوليناس، المدير الفني السابق لكايزر تشيفز، أن حظوظ الأهلي أكبر للتتويج بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي يوم 17 من الشهر الجاري أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي على ستاد محمد الخامس، ضمن نهائي دوري الأبطال.

وقال جيوفاني سوليناس في تصريحات تلفزيونية: «حظوظ الأهلي أكبر في التتويج باللقب الأفريقي وموسيماني محظوظ بتدريب نادي القرن».

وأضاف: «محمد الشناوي حارس عظيم، وأفشة صانع ألعاب خطير، ومحمد شريف مهاجم رائع».

وواصل المدرب الإيطالي: «الأهلي يظل الفريق المرشح دائماً للتتويج بلقب دوري االأبطال فهو الأعظم في القارة السمراء بفضل قاعدته الجماهيرية الكبيرة».

واستكمل: «مواجهة الأهلي ستكون صعبة على لاعبي كايزر تشيفز ولكن تأهل بطل جنوب افريقيا لنهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخهم ستكون نقطة إيجابية في مصلحتهم».

كما أوضح أن فريق كايزر تشيفز سيواجه صعبة كبيرة في العودة بالنتيجة خلال النهائي الأفريقي حال تقدم الأهلي بالهدف الأول, إلا أنه شدد على أن النادي الجنوب افريقي لا يمكن الاستهانه به، متوقعاً أن يكون الأهلي هو المسيطر على مجريات اللعب خلال اللقاء الختامي لـ"التشامبيونز ليج" الأفريقي.

وألمح سوليناس إلى أن فريق كايزر تشيفز يمتلك حارس مرمى جيد لديه قوة بدنية كبيرة ومدافعه رائعين إلا أنه أوضح أن الأهلي يمتلك حارس مرمى متميز وهو محمد الشناوي وأفشة صانع الألعاب الخطير والمهاجم الرائع محمد شريف ولذلك فإن نتيجة المباراة النهائية تصب في مصلحة بطل مصر.