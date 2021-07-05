مدرب كايزر تشيفز السابق: حظوظ الأهلي أكبر للتتويج بدوري الأبطال

يرى جيوفاني سوليناس، المدير الفني السابق لكايزر تشيفز، أن حظوظ الأهلي أكبر للتتويج بدوري أبطال إفريقيا.
ويلعب الأهلي يوم 17 من الشهر الجاري أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي على ستاد محمد الخامس، ضمن نهائي دوري الأبطال.
وقال جيوفاني سوليناس في تصريحات تلفزيونية: «حظوظ الأهلي أكبر في التتويج باللقب الأفريقي وموسيماني محظوظ بتدريب نادي القرن».
وأضاف: «محمد الشناوي حارس عظيم، وأفشة صانع ألعاب خطير، ومحمد شريف مهاجم رائع».
وواصل المدرب الإيطالي: «الأهلي يظل الفريق المرشح دائماً للتتويج بلقب دوري االأبطال فهو الأعظم في القارة السمراء بفضل قاعدته الجماهيرية الكبيرة».
واستكمل: «مواجهة الأهلي ستكون صعبة على لاعبي كايزر تشيفز ولكن تأهل بطل جنوب افريقيا لنهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخهم ستكون نقطة إيجابية في مصلحتهم».
كما أوضح أن فريق كايزر تشيفز سيواجه صعبة كبيرة في العودة بالنتيجة خلال النهائي الأفريقي حال تقدم الأهلي بالهدف الأول, إلا أنه شدد على أن النادي الجنوب افريقي لا يمكن الاستهانه به، متوقعاً أن يكون الأهلي هو المسيطر على مجريات اللعب خلال اللقاء الختامي لـ"التشامبيونز ليج" الأفريقي.
وألمح سوليناس إلى أن فريق كايزر تشيفز يمتلك حارس مرمى جيد لديه قوة بدنية كبيرة ومدافعه رائعين إلا أنه أوضح أن الأهلي يمتلك حارس مرمى متميز وهو محمد الشناوي وأفشة صانع الألعاب الخطير والمهاجم الرائع محمد شريف ولذلك فإن نتيجة المباراة النهائية تصب في مصلحة بطل مصر.