مصرع ربة منزل بعد 4 أيام من إشعال زوجها النيران بجسدها في الإسكندرية

لقيت سيدة تدعى "رانيا.م"، ربة منزل، مصرعها متأثرة بحروقها؛ إثر قيام زوجها، سائق "توكتوك" بإشعال النيران في جسدها، بعد أن سكب عليها مادة مساعدة على الإشتعال "بنزين" أمام نجلتها، البالغة من العمر 6 أعوام.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد بورود بلاغًا من المستشفى الرئيسي الجامعي، بوصول سيدة، مصابة بنسبة حروق كبيرة، في جميع أنحاء الجسد، وفارقت الحياة متأثرة بحروقها، عقب مكوثها 4 أيام داخل المستشفى.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى، وبمناظرة الجثة وفحص البلاغ، تبين أن الزوج وراء الواقعة رغم أنه حاول إنقاذها بعد إشعال النيران فيها، بنقلها إلى المستشفى لكن روحها فاضت إلى بارئها متأثرة بحروقها.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم التقى بزوجته قبل 7 أعوام، وتم عقد قرانهما وتزوجا، وبعد مرور شهرين ألقي القبض عليه وسُجِنَ لمدة 4 أعوام، وعقب خروجه من السجن، ضُبِطَ مُجددًا وسُجِنَ مره أخرى، فاضطرت الزوجة للعمل، وتمكنت من شراء شقة جمعتها برفقة نجلتها.

وأضافت التحقيقات، أنه وبخروج الزوج من السجن، اشترت له الزوجة مركبة "توكتوك" للعمل عليها لكنه رفض، ونشب بينهما مشادة كلامية، أحضر على أثرها "بنزين" وسكبه عليها، ثم أشعل النيران فيها أمام نجلتها الطفلة.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الاثنين، تم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف في منطقة كوم الدكة وسط الإسكندرية، وضبط المتهم.

وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.