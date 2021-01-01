استقرار أسعار الحديد وتباين الأسمنت في سوق الجملة اليوم

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استقرت أسعار الحديد فيما تباينت أسعار الأسمنت، خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة.

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر حديد عز ليسجل نحو 14600 جنيه.

واستقر حديد بشاي ليسجل نحو 14500 جنيه.

استقر حديد العتال ليسجل 14450 جنيها.

واستقر حديد المراكبي ليسجل نحو 14300 جنيه.

واستقر حديد المصريين ليسجل 14500 جنيه.

واستقر حديد العشري ليسجل 14300 جنيه.

واستقر حديد مصر ليسجل 14300 جنيه.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

استقر أسمنت المسلح ليسجل 880 جنيها.

أسمنت النصر سجل 800 جنيه.

استقر لافارج للأسمنت "المخصوص" ليسجل 790 جنيها.

واستقر سعر أسمنت سيناء ليسجل 800 جنيه.

واستقر سعر أسمنت السويس ليسجل 825 جنيها.

وسجل أسمنت حلون سجل 840 جنيها.

وسجل أسمنت السويدي 855 جنيها.