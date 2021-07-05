تباطؤ وتيرة نمو قطاع الخدمات في الصين

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الصين خلال يونيو الماضي، مع عودة القيود على حركة السفر وتباطؤ الأنشطة الجديدة، نتيجة عودة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع في بعض مناطق العالم.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة آي.إتش.إس ماركيت تراجع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال يونيو الماضي إلى 3ر50 نقطة مقابل 1ر55 نقطة خلال مايو الماضي، ليظل المؤشر فوق مستوى 50 نقطة للشهر الرابع عشر على التوالي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

جاء تباطؤ نمو نشاط قطاع الخدمات بالتزامن مع زيادة أبطأ في الأعمال الجديدة للقطاع. في الوقت نفسه سجلت الأعمال الجديدة الخارجية للقطاع زيادة طفيفة.

ولأول مرة منذ 4 أشهر سجل التوظيف في قطاع الخدمات الصيني تراجعا خلال حزيران/يونيو الماضي.

وعلى صعيد الأسعار أظهر التقرير تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات التشغيل في قطاع الخدمات إلى أقل مستوى له منذ أيلول/سبتمبر 2020، في حين خفضت شركات الخدمات أسعار منتجاتها خلال الشهر الماضي لأول مرة منذ حوالي عام.

في الوقت نفسه تراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع في الصين خلال الشهر الماضي إلى 6ر50 نقطة مقابل 8ر53 نقطة خلال أيار/مايو الماضي.