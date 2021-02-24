فيتنام تسجل 247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية اليوم الإثنين، تسجيل 247 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الاصابات في البلاد إلى 17 ألفا و29 حالة.

وتم تسجيل 196 حالة من بين الإصابات الجديدة في مدينة "هو تشي منه"، بحسب ما ذكرته صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية اليوم.

يشار إلى أن الموجة الرابعة من إصابات فيروس كورونا في فيتنام، والتي بدأت في 27 من نيسان/إبريل الماضي، قد وصلت إلى 55 من مدن وأقاليم فيتنام البالغ عددها 63.

وتتصدر مدينة "هو تشي منه" أعداد الاصابات في البلاد، بواقع 6405 حالات، وتليها مدينة "باك جيانج" بواقع 5665 حالة.