أمريكا: «جوي تشيستنت» يحطم رقما قياسيا في مسابقة «النقانق» بالتهام 76 قطعة

حطم المتسابق جوي تشيستنت الرقم القياسي السابق الذي حققه في مسابقة التهام "النقانق" اليوم الأحد، حيث التهم 76 قطعة في المسابقة السنوية بمدينة نيويورك.

وهذا هو الفوز الرابع عشر له في المسابقة. وكان تشيستنت، المقيم في كاليفورنيا قد حقق أفضل أداء له في العام الماضي.

وقال المنظمون إن إنجازه الذي حققه اليوم في 4 يوليو، الذي يصادف احتفال الولايات المتحدة باستقلالها عن الحكم البريطاني، قد حطم رقما قياسيا عالميا.

ويتنافس الرجال والنساء بشكل منفصل على التفوق في المسابقة التي تقام بالقرب من ممر كوني آيلاند في حي بروكلين في مدينة نيويورك.

وفي سباق السيدات، فازت ميشيل ليسكو وهى معلمة من ولاية أريزونا بالتهام نحو 31 قطعة نقانق (وعلى وجه الدقة 30 قطعة نقانق كاملة وثلاثة أرباع قطعة أخرى).

غير أنها كانت أقل بكثير من الرقم القياسى العالمى للسيدات الذي سجلته ميكي سودو العام الماضى حيث التهمت5ر48 قطعة نقانق فى 10 دقائق . وهذا هو الفوز السابع لسودو في المسابقة. وابتعدت سودو عن المسابقة هذه المرة، لأنها مثقلة بالحمل.

ووقف المتسابقون جنبا إلى جنب على طاولة طويلة أمام جمهور مبتهج وقاموا بحشو النقانق كاملة مع الخبز المستدير الصغير ، في أفواههم بكلتا اليدين. وشاهد آلاف الأشخاص هذا الحدث.

وفي العام الماضي، انطلق الحدث دون متفرجين بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتعود المسابقة إلى حملة تسويقية في عام 1972 وتقام سنويا منذ ذلك الحين بمناسبة عيد الاستقلال يوم 4 يوليو.