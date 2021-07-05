 وزير الخارجية الألماني يُطمئن السائحين في إسبانيا: وضع كورونا لا يدعو للقلق - بوابة الشروق
الإثنين 5 يوليه 2021 3:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمقترح تعديلات عقوبات قانون التحرش الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

وزير الخارجية الألماني يُطمئن السائحين في إسبانيا: وضع كورونا لا يدعو للقلق

مدريد (د ب أ)
نشر في: الإثنين 5 يوليه 2021 - 3:35 م | آخر تحديث: الإثنين 5 يوليه 2021 - 3:35 م

لا يعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في الوقت الحالي أن وضع كورونا في إسبانيا يدعو للقلق، على الرغم من تزايد عدد الإصابات.

وقال ماس اليوم الاثنين خلال زيارة للعاصمة مدريد: "لا توجد مؤشرات على تطورات تؤدي إلى الخوف من أننا سنضطر إلى اتخاذ قرارات مرة أخرى في المستقبل المنظور تؤدي لعدم تمكن السائحين الألمان بعد الآن من قضاء عطلة في إسبانيا".

وفي الوقت نفسه، أكد ماس أنه لا يزال يتعين الحذر، لكنه لا يفترض حاليا أن إعادة العمل بإلزام الحجر الصحي للسائحين العادئين من إسبانيا بات وشيكا.

وقال ماس بعد محادثة مع وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا جونثاليث لايا: "الأرقام ترتفع مرة أخرى، لكن ليس على نحو مثير للقلق حتى الآن"، مضيفا أن متغير "دلتا" من فيروس كورونا لم ينتشر بعد في إسبانيا كما هو الحال في البرتغال المجاورة أو في ألمانيا، مشيرا إلى أن الحكومة الإسبانية أوضحت أنها مستعدة في أي وقت لاتخاذ إجراءات ضد كورونا مرة أخرى.

وقال: "عندما أنظر إلى ما كنا عليه قبل بضعة أسابيع نجد أننا ما زلنا في تطور إيجابي تماما. سنفعل كل شيء - وكذلك المسؤولين هنا - لضمان بقاء الحال على هذا النحو".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك