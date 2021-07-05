افتتح الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم الاثنين، وحدة الكلى الصناعي بمستشفى الأطفال الجامعي تزامنًا مع الاحتفالات بثورة ٣٠ يونيو.



وحضر الافتتاح تامر أبو السعد القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والمراكز الطبية، ومحمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، وأحمد الرفاعي مدير مستشفى الأطفال، وعمرو سرحان أستاذ طب الأطفال، وأيمن حماد رئيس وحدة أمراض الكلى والغسيل الكلوي.



وأعلنت جامعة المنصورة، في بيان لها، إحلال وتجديد الوحدة بإجمالي مبلغ 12592559 مليون جنيه "4667059 مليون من موازنة المستشفى" ومشاركة مجتمعية من البنك الأهلي بمبلغ "7925500 مليون جنيه".



وتم زيادة الطاقة الاستيعابية للوحدة من 40 طفلًا إلى 120 طفلًا كحد أقصى بأعلى كفاءة طبية من حيث جودة الغسيل الكلوي والرعاية الطبية.