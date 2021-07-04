رئيس وزراء السودان: الاهتمام بشرق البلاد يعد من أولويات قضايانا الاستراتيجية

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أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن اهتمام حكومته بشرق البلاد، يعد من صميم وأولويات الاهتمام بكل القضايا الاستراتيجية التي تتعلق بالدولة، مشددا على أهمية أن يتكاتف الجميع لتحقيق التنمية لسكان شرق السودان.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك اليوم الأحد، مع وفد الإدارة الأهلية لقبيلة "الأمرأر"، بقيادة الناظر علي محمود.

وأعرب حمدوك، عن دعمه لمبادرة الناظر علي محمود، ناظر عموم قبيلة "الأمرأر" لدعم السلام والاستقرار بولاية البحر الأحمر (شرق السودان)، موكدا التزام الحكومة الانتقالية بمساندتها لحفظ التقاليد العريقة للتعايش السلمي بين مختلف مكونات شرق البلاد بحكمة الإدارات الأهلية.

وقال: "بعد إعفاء ديون السودان، فإن كل الموارد الجديدة التي ستتوفر للحكومة، سيكون لشرق السودان أولوية في تخصيصها".

من جانبه، أكد ناظر عموم قبيلة "الأمرأر"، أن زيارتهم لرئيس الوزراء تأتي لدعم مبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق للأمام)، موضحا أن الوفد قدم مطالب تتعلق بمعالجة الفراغ الإداري بمناطق شرق السودان وخلق فرص عمل لاستيعاب طاقات أبناء الشرق والمساهمة في بناء ونهضة المنطقة.