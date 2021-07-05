صحة الشرقية: إعدام أكثر من 25 طن أغذية فاسدة وغلق مصنعين

شنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، حملة مكبرة للمرور على المصانع والمنشآت الغذائية بمركزي بلبيس والزقازيق، لضبط السوق الغذائي.



وأسفرت الحملة عن غلق مصنعان أحدهما يعمل في تصنيع منتجات اللحوم، والآخر يعمل في تصنيع مخللات، لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية، والعمل بدون ترخيص، كما تم ضبط وإعدام أكثر من 25 طن أغذية، عبارة عن لحوم مفرومة، دهن حيواني، مخللات، وهواك إنتاج، لسوء التخزين، وعدم وجود بيانات على المنتج، ووجود تغير في خواصه الطبيعية، وتم سحب 14 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 7 محاضر جنحة صحية المخالفات المضبوطة.



وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وأهاب بالمواطنين بتحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات، والإبلاغ عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.