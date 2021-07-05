الصحة: استقبلنا أول 10 حالات مصابة بضمور العضلات الشوكي لعلاجهم

- مجاهد: العقبة المالية لن تكون عائقًا أمام علاج مرضى ضمور العضلات الشوكي..



قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن ضمور العضلات الشوكي مشكلة متوطنة منذ عدة سنوات وتؤثر على حياة العديد من الأسر، مشيدًا بدور القيادة السياسية في التفاوض مع الشركات لتوفير علاج هذا المرض.



وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الوزارة استقبلت علاج أول 10 حالات مصابة بضمور العضلات الشوكي، لافتًا إلى جاهزيتها لعلاج تلك الحالات خلال الأسبوع الجاري.



وأكد أن هناك فرصة لتعافي الأطفال من المرض حتى بعد مرور عامين، قائلًا إن اللجنة العليا لضمور العضلات عقدت اجتماعًا اليوم لتقييم ودراسة الملفات المقدمة إليها والتأكد أنها مطابقة لاشتراطات العلاج.



وذكر متحدث الصحة، أن المواطنين بإمكانهم تقديم ملفات أطفالهم المصابين بضمور العضلات إلى مقر اللجنة في ديوان عام الوزارة، أو الاتصال بالخط الساخن 105، موضحًا أن اللجنة تتواصل مع المواطن بعد فحص ودراسة الملف.



وأشار إلى أن العقبة المالية لن تكون عائقًا أمام علاج مرضى ضمور العضلات الشوكي بعد الانطلاقة والدعم السياسي القوي للملف، مؤكدًا أن الحالة المستحقة ستحصل على العلاج فورًا.