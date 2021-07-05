 الصحة: استقبلنا أول 10 حالات مصابة بضمور العضلات الشوكي لعلاجهم - بوابة الشروق
الإثنين 5 يوليه 2021 7:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمقترح تعديلات عقوبات قانون التحرش الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

الصحة: استقبلنا أول 10 حالات مصابة بضمور العضلات الشوكي لعلاجهم

وزارة الصحة
وزارة الصحة
هديل هلال
نشر في: الإثنين 5 يوليه 2021 - 6:48 م | آخر تحديث: الإثنين 5 يوليه 2021 - 6:51 م
- مجاهد: العقبة المالية لن تكون عائقًا أمام علاج مرضى ضمور العضلات الشوكي..

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن ضمور العضلات الشوكي مشكلة متوطنة منذ عدة سنوات وتؤثر على حياة العديد من الأسر، مشيدًا بدور القيادة السياسية في التفاوض مع الشركات لتوفير علاج هذا المرض.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الوزارة استقبلت علاج أول 10 حالات مصابة بضمور العضلات الشوكي، لافتًا إلى جاهزيتها لعلاج تلك الحالات خلال الأسبوع الجاري.

وأكد أن هناك فرصة لتعافي الأطفال من المرض حتى بعد مرور عامين، قائلًا إن اللجنة العليا لضمور العضلات عقدت اجتماعًا اليوم لتقييم ودراسة الملفات المقدمة إليها والتأكد أنها مطابقة لاشتراطات العلاج.

وذكر متحدث الصحة، أن المواطنين بإمكانهم تقديم ملفات أطفالهم المصابين بضمور العضلات إلى مقر اللجنة في ديوان عام الوزارة، أو الاتصال بالخط الساخن 105، موضحًا أن اللجنة تتواصل مع المواطن بعد فحص ودراسة الملف.

وأشار إلى أن العقبة المالية لن تكون عائقًا أمام علاج مرضى ضمور العضلات الشوكي بعد الانطلاقة والدعم السياسي القوي للملف، مؤكدًا أن الحالة المستحقة ستحصل على العلاج فورًا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك