مستشار السيسي: لدينا 15 مصابا بالضمور العضلي بحاجة إلى الحقنة حاليا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، إن عدد الحالات التي تحتاج إلى علاج ضمور العضلات الشوكي يصل إلى 15 مصابًا، موضحًا أن العلاج عبارة عن حقنة تعطي للأطفال في عمر أقل من عامين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أنه سيتم علاج هذه الحالات من خلال التبرعات المقدمة لصندوق تحيا مصر، مشيرًا إلى عقد مفاوضات كبيرة مع الشركة المنتجة لهذا العلاج للتوصل إلى توفير الدواء بأفضل سعر ممكن.



ولفت إلى حصول أحد المرضى على هذه الحقنة من قبل في مستشفى عين شمس التخصصي التي لديها حصر بأعداد الحالات، مضيفًا أن التأثير يكون إيجابيًا في حالة تم الحصول عليه في هذا التوقيت.



وذكر أن نسب الوفيات بين مصابي هذا المرض عالية؛ نظرًا لأنه يتسبب في توقف النمو لعضلات التنفس، مؤكدًا أن العلاج في مراحل مبكرة يعطي نسب شفاء عالية جدًا.





