 وكالة الأنباء العراقية: قصف صاروخي على قاعدة عين الأسد في الأنبار - بوابة الشروق
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وكالة الأنباء العراقية: قصف صاروخي على قاعدة عين الأسد في الأنبار

أ ش أ
نشر في: الإثنين 5 يوليه 2021 - 4:03 م | آخر تحديث: الإثنين 5 يوليه 2021 - 4:03 م

أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" بتعرض قاعدة عين الأسد غربي محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، إلى قصف صاروخي.

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل حول سقوط خسائر بشرية أو مادية.

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