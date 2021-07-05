وكالة الأنباء العراقية: قصف صاروخي على قاعدة عين الأسد في الأنبار

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أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" بتعرض قاعدة عين الأسد غربي محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، إلى قصف صاروخي.
ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل حول سقوط خسائر بشرية أو مادية.