وكالة الأنباء العراقية: قصف صاروخي على قاعدة عين الأسد في الأنبار

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أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" بتعرض قاعدة عين الأسد غربي محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، إلى قصف صاروخي.

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل حول سقوط خسائر بشرية أو مادية.