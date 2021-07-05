نصر الله يدعو لتطوير إعلام المقاومة ليتناسب مع التحولات والتهديدات بالمنطقة

دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بعد ظهر اليوم الإثنين إلى تطوير الخطاب الإعلامي للمقاومة بما يتناسب مع التحولات والتهديدات في المنطقة لمواجهة "الاحتلال الإسرائيلي" والهيمنة الأمريكية.



جاءت تصريحات نصرالله في كلمة له عبر شاشة عملاقة في افتتاح "اللقاء الوطني الإعلامي" تحت عنوان تجديد الخطاب الإعلامي وإدارة المواجهة "فلسطين تنتصر" في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وشدد نصر الله "على أن الخطاب الإعلامي في محور المقاومة يستند إلى حق شعب فلسطين بأرضه وسورية بجولانها".



وأشار نصر الله إلى أهمية "وسائل التواصل الاجتماعي داعياً إلى الاستفادة منها في صنع الانتصارات للمقاومة"، موضحاً أن "العدو ينزل فضائيات ويوقف مواقع إلكترونية بسبب تأثيرها".



وعن الأزمة الحكومية في لبنان، قال نصرالله "إنها ناتجة عن أزمة سياسية وفساد مستشر وسرقات واحتكار بلا حدود، متحدثاً عن وجود أزمة نظام".



وعن تشكيل الحكومة اللبنانية، قال نصر الله "من المفترض أن تكون هذه الأيام حاسمة لتشكيل الحكومة، حيث يمكن للقاءات التي ستعقد أن ترسم المسار الحكومي بشكل واضح".



ورأى نصر الله أن السبب الأساسي للأزمة التي يعيشها لبنان "هو الحصار الأمريكي الذي يريد أن يعاقب ويمنع أي مساعدة تأتي".



وأكد نصر الله أن "الهدف من الحصار الأمريكي هو إثارة الشعب اللبناني وبيئة المقاومة على المقاومة"، مشدداً على أن "الشريك في تدمير العملة اللبنانية هي السفارة الأمريكية".