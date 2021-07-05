وزير التعليم: زمن امتحان الثانوية العامة محدود جدا ولا وقت للغش

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، فيديو توضيحي يقدم إرشادات هامة لطلاب الثانوية العامة عن كيفية الإجابة على البابل شيت.

وأكد شرح الفيديو، على كتابة بيانات الطالب على البابل شيت وورقة الاسئلة بطريقة صحيحة، والتأكد من كتابة نفس الكود على ورقة الأسئلة والبابل شيت، مضيفا أنه لابد أن تكون بيانات الطالب مكتوبة بخط واضح بالقلم الجاف، مع التأكد من أن الكود المطبوع على ورقة الأسئلة هو نفسه المطبوع على البابل شيت.

وتابع: "على الطالب أن يعلم أن ترتيب أسئلة ورقته مختلفة تماما عن ترتيب أسئلة أوراق زملائه المحيطين، وزمن الامتحان محدود جدا ولا وقت للغش، لابد من ترك الأسئلة الصعبة للإجابة عنها في نهاية الامتحان لعدم تضييع الوقت".

وأضاف: "على الطالب أن يدخل الامتحان بقلم رصاص وبراية ومسطرة يفضل أن تكون حديد، واستيكة وقلم جاف وآلة حاسبة للعمليات الحسابية"، موضحا أن أنسب طريقة لحل البابل شيت قراءة السؤال بعناية، التفكير في السؤال جيدا وتحديد الإجابة، الوقوف بالمسطرة على رقم السؤال وتظليل الإجابة، ولابد أن يكون تظليل الإجابة واضحا بالقلم الرصاص أولا.

وقال إنه في حالة الإجابة خاطئة يتم استخدام الاستيكة ومسح التظليل الأول برفق دون تمزيق الورقة وتظليل الإجابة الصحيحة، بعد التأكد من حل الإجابات بشكل صحيح يتم تظليلها بالقلم الجاف.

وأضاف أن تظليل الإجابة لابد أن يكون في مركز الدائرة بحيث تكون الدائرة ممتلئة تماما وليس تظليلا لجانب واحد من الدائرة، مع الحذر من تظليل أكثر من إجابة لنفس السؤال لأن ذلك يعرض الطالب لخسارة الدرجة.

وقد حذر الفيديو، الطلاب من أن عدم تسليم البابل شيت في اللجنة في نهاية الامتحان سيعرض الطالب للرسوب في المادة، مشددا على أنه في حالة حدوث أية مشكلة في البابل شيت داخل اللجنة على الطالب أن يطالب بتحرير محضر إثبات حالة حفظا لحقه فورا.