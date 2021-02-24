 الأردن يحبط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأردن يحبط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمان - ( د ب أ)
نشر في: الإثنين 5 يوليه 2021 - 1:05 م | آخر تحديث: الإثنين 5 يوليه 2021 - 1:05 م

أعلن الأردن، اليوم الاثنين، قيام المنطقة العسكرية الشمالية، بالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، خلال الأيام القليلة الماضية، بإحباط عدة محاولات تسلل مجموعة من الأشخاص وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي قوله إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى فرار الأشخاص إلى داخل العمق السوري.

وأضاف أنه تم ضبط 497 كف حشيش و61 ألف حبة كبتاجون و4 كيلو جرامات من مادة الكريستال المخدرة وعدد من الأسلحة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب من أجل حماية المواطن وأمن حدود المملكة.

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