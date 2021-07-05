إندونيسيا تقرر استيراد أسطوانات الأكسجين لتلبية الطلب المتزايد عليها

من المقرر أن تبدأ إندونيسيا في استيراد أسطوانات الأكسجين من أجل تلبية الطلب المتزايد عليها من جانب مرضى "كوفيد-19"، وذلك بينما تكافح البلاد ارتفاعا هائلا في أعداد الإصابات التي تتدفق على مستشفياتها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين عن وسائل الإعلام المحلية القول، إن المستشفيات في جاوة، الجزيرة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الدولة ذات أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا، تواجه نقصا في إمدادات الأكسجين.

وعلى صعيد متصل، ذكرت شبكة "سي إن إن إندونيسيا" أمس الأحد أن هناك أكثر من 30 مريضا لقوا حتفهم في مستشفى بمدينة يوجياكارتا أمس الأول السبت، بسبب نفاد الأكسجين.

ومن جانبه، قال وزير الصحة بودي جونادي صادقين، في بيان إعلامي اليوم الإثنين، إن الحكومة تحث المصابين بأعراض خفيفة على تلقي العلاج في المنزل لأن المستشفيات ممتلئة.

وتظهر البيانات الحكومية أن نسبة إشغال الأسرّة في المستشفيات قد تعدت الـ90% في إقليم جاوة الغربية، الأكثر اكتظاظا بالسكان.