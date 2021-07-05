 كوريا الجنوبية تسجل 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الإثنين 5 يوليه 2021 10:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمقترح تعديلات عقوبات قانون التحرش الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

كوريا الجنوبية تسجل 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 5 يوليه 2021 - 9:43 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 يوليه 2021 - 9:43 ص

سجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مما رفع العدد الإجمالي للإصابات في كوريا الجنوبية إلى 160,795 إصابة.

وذكرت الوكالة - ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أنه تم تسجيل حالتي وفاة ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 2,028 حالة بنسبة 1.26%.

وأشارت إلى تطعيم 15 مليونا و347 ألفا و214 شخصا أو 29.9% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 51.3 مليون نسمة، بالجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كوفيد-19.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك