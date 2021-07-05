 مالي:مقتل أربعة عسكريين في هجوم قرب الحدود مع موريتانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مالي:مقتل أربعة عسكريين في هجوم قرب الحدود مع موريتانيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 5 يوليه 2021 - 8:17 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 يوليه 2021 - 8:17 ص

أعلن جيش مالي اليوم الأحد أن أربعة من أفراده لقوا حتفهم في هجوم شنته جماعة مسلحة اليوم الأحد قرب الحدود مع موريتانيا .

وأفاد بيان للجيش نشره في موقعه الرسمي أن الهجوم استهدف بعثة إدارية للجيش كانت في طريقها إلى مدينة " ليري" القريبة من الحدود مع موريتانيا والواقعة في محافظة " تمبكتو" بإقليم أزواد شمال مالي.
وأوضح البيان أن هذا الهجوم هو الثالث ضد جيش مالي خلال الأيام العشرة الأخيرة .
ووصف البيان الهجوم بالإرهابي في إشارة لتورط جماعة نصرة الاسلام والمسلمين التي أعلنت ولاءها لتنظيم الدولة الاسلامية في منطقة الساحل .

وفي الثلاثين من يونيو الماضي تعرضت وحدة إمداد للجيش المالي لهجوم في بلدة لابزنكا شمال البلاد قتل خلالها إرهابيان.


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