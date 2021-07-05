جوسلان جورفينيك يتولى تدريب ليل بطل فرنسا

أعلن نادي ليل بطل الدوري الفرنسي، اليوم الاثنين، رسميا تعيين جوسلان جورفينيك في منصب المدير الفني للفريق.

وسيتولى جورفينيك المدرب السابق لبوردو وجانجون المهمة خلفا لكريستوف جالتييه الذي انتقل لتدريب نادي نيس.

وسبق لجورفينيك اللعب في صفوف رين حيث أصبح قائدا للفريق وهو في الحادية والعشرين من عمره، كما لعب في صفوف نانت وأولمبيك مرسيليا في تسعينيات القرن الماضي.

وبدأ جورفينيك مسيرته التدريبية في 2008 وكانت أبرز إنجازاته، قيادة جانجون للقب كأس فرنسا في 2014 قبل أن يتحول لتدريب بوردو حيث نجح في قيادة الفريق للتأهل إلى الأدوار الإقصائية للدوري الأوروبي.

وسينضم جورفينيك إلى لاعبي ليل في هولندا لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد قبل تقديمه في مؤتمر صحفي بعد غد الأربعاء.